سعر The Standard EURO (EUROS)
سعر The Standard EURO (EUROS) المباشر لليوم هو USD 1.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EUROS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Standard EURO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.64
- تغيير سعر The Standard EURO خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ -0.00273402653271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ -0.0137411270 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ -0.1585657190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ +0.0142120733488087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00273402653271
|-0.26%
|30 يوم
|$ -0.0137411270
|-1.33%
|60 يوم
|$ -0.1585657190
|-15.39%
|90 يوم
|$ +0.0142120733488087
|+1.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Standard EURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-0.26%
-31.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.
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