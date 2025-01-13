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سعر The Standard EURO (EUROS) المباشر لليوم هو USD 1.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EUROS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Standard EURO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.64 - تغيير سعر The Standard EURO خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Standard EURO (EUROS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ -0.00273402653271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ -0.0137411270 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ -0.1585657190 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Standard EURO مقابل USD هو $ +0.0142120733488087 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00273402653271 -0.26% 30 يوم $ -0.0137411270 -1.33% 60 يوم $ -0.1585657190 -15.39% 90 يوم $ +0.0142120733488087 +1.40%

تحليل سعر The Standard EURO (EUROS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Standard EURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 24 ساعة مرتفع $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 عالية طوال الوقت $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -31.49%

معلومات سوق The Standard EURO (EUROS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: