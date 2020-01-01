توكنوميكس The Spirit of Gambling (TOKABU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Spirit of Gambling (TOKABU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Spirit of Gambling (TOKABU) Tokabu is used as a symbolic badge, a representation of those who live for thrill, chance, and crypto chaos. It powers community engagement, enables access to social rituals and themed events, and serves as a tool for self-expression within the ecosystem. Holding Tokabu is less about function and more about feeling: it’s a wager on the wild, a commitment to fun, and a way to join a community that doesn’t take itself too seriously; except when it comes to the memes. الموقع الرسمي: https://tokabu.art اشتر TOKABU الآن!

توكنوميكس The Spirit of Gambling (TOKABU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Spirit of Gambling (TOKABU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M إجمالي العرض: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M العرض المتداول: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02621642 $ 0.02621642 $ 0.02621642 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01609352 $ 0.01609352 $ 0.01609352 معرفة المزيد عن سعر The Spirit of Gambling (TOKABU)

توكنوميكس The Spirit of Gambling (TOKABU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Spirit of Gambling (TOKABU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOKABU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOKABU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOKABU، استكشف السعر المباشر لتوكن TOKABU!

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