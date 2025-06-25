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سعر The Spirit of Gambling (TOKABU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 874.64K . يتم تحديث سعر TOKABU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Spirit of Gambling الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Spirit of Gambling خلال اليوم هو +23.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.71M

أداء سعر The Spirit of Gambling (TOKABU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Spirit of Gambling مقابل USD هو $ +0.00016528 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Spirit of Gambling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Spirit of Gambling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Spirit of Gambling مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016528 +23.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Spirit of Gambling (TOKABU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Spirit of Gambling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00108054$ 0.00108054 $ 0.00108054 عالية طوال الوقت $ 0.00108054$ 0.00108054 $ 0.00108054 تغير السعر (1 ساعة) -5.63% تغير السعر (1يوم) +23.50% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق The Spirit of Gambling (TOKABU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: