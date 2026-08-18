سعر The Sperm Whale اليوم

السعر المباشر لمشروع The Sperm Whale (SPERMWHALE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPERMWHALE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPERMWHALE.

يحتل The Sperm Whale حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,720، مع عرض متداول قدره 999.93M SPERMWHALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPERMWHALE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00112721، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPERMWHALE بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-11.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Sperm Whale (SPERMWHALE)

القيمة السوقية $ 23.72K$ 23.72K $ 23.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.72K$ 23.72K $ 23.72K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,933,791.543506 999,933,791.543506 999,933,791.543506

القيمة السوقية الحالية لـ The Sperm Whale هي $ 23.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPERMWHALE يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999933791.543506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.72K.