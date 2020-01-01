توكنوميكس The Society Library (SL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Society Library (SL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Society Library (SL) $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. الموقع الرسمي: https://sltoken.social/ اشتر SL الآن!

توكنوميكس The Society Library (SL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Society Library (SL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 162.32K $ 162.32K $ 162.32K إجمالي العرض: $ 992.94M $ 992.94M $ 992.94M العرض المتداول: $ 592.94M $ 592.94M $ 592.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 271.83K $ 271.83K $ 271.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00918104 $ 0.00918104 $ 0.00918104 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00027376 $ 0.00027376 $ 0.00027376 معرفة المزيد عن سعر The Society Library (SL)

توكنوميكس The Society Library (SL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Society Library (SL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SL، استكشف السعر المباشر لتوكن SL!

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