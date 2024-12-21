احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SL.

سعر The Society Library (SL) المباشر لليوم هو USD 0.00523459 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.16M . يتم تحديث سعر SL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Society Library الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.36K - تغيير سعر The Society Library خلال اليوم هو +22.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 599.99M

أداء سعر The Society Library (SL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Society Library مقابل USD هو $ +0.00096993 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Society Library مقابل USD هو $ +0.0053551645 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Society Library مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Society Library مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00096993 +22.74% 30 يوم $ +0.0053551645 +102.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Society Library (SL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Society Library: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00362116$ 0.00362116 $ 0.00362116 24 ساعة مرتفع $ 0.00534168$ 0.00534168 $ 0.00534168 عالية طوال الوقت $ 0.00918104$ 0.00918104 $ 0.00918104 تغير السعر (1 ساعة) +1.63% تغير السعر (1يوم) +22.74% تغير السعر (7 أيام) -9.99%

معلومات سوق The Society Library (SL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: