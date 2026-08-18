سعر The Sisypuss اليوم

السعر المباشر لمشروع The Sisypuss (SISYPUSS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SISYPUSS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SISYPUSS.

يحتل The Sisypuss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,152.08، مع عرض متداول قدره 968.50M SISYPUSS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SISYPUSS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SISYPUSS بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-54.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Sisypuss (SISYPUSS)

القيمة السوقية $ 16.15K$ 16.15K $ 16.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.15K$ 16.15K $ 16.15K إمداد دورة التداول 968.50M 968.50M 968.50M إجمالي العرض 968,496,335.711061 968,496,335.711061 968,496,335.711061

القيمة السوقية الحالية لـ The Sisypuss هي $ 16.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SISYPUSS يبلغ 968.50M، مع إجمالي عرض 968496335.711061. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.15K.