شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر The Sisypuss المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SISYPUSS هي 16,152.08 USD. تابع تحديثات أسعار SISYPUSS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Sisypuss المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SISYPUSS هي 16,152.08 USD. تابع تحديثات أسعار SISYPUSS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SISYPUSS

معلومات سعر SISYPUSS

ما هو SISYPUSS

الموقع الرسمي لـ SISYPUSS

اقتصاد توكن SISYPUSS

توقعات سعر SISYPUSS

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار The Sisypuss

سعر The Sisypuss (SISYPUSS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SISYPUSS إلى USD:

$0.00001688
$0.00001688$0.00001688
-14.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Sisypuss (SISYPUSS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:59:00 (UTC+8)

سعر The Sisypuss اليوم

السعر المباشر لمشروع The Sisypuss (SISYPUSS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SISYPUSS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SISYPUSS.

يحتل The Sisypuss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,152.08، مع عرض متداول قدره 968.50M SISYPUSS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SISYPUSS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SISYPUSS بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-54.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Sisypuss (SISYPUSS)

$ 16.15K
$ 16.15K$ 16.15K

--
----

$ 16.15K
$ 16.15K$ 16.15K

968.50M
968.50M 968.50M

968,496,335.711061
968,496,335.711061 968,496,335.711061

القيمة السوقية الحالية لـ The Sisypuss هي $ 16.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SISYPUSS يبلغ 968.50M، مع إجمالي عرض 968496335.711061. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.15K.

سجل سعر The Sisypuss بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-15.02%

-54.75%

-54.75%

سجل سعر The Sisypuss (SISYPUSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Sisypuss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Sisypuss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Sisypuss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Sisypuss مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-15.02%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار The Sisypuss

The Sisypuss (SISYPUSS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SISYPUSS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Sisypuss (SISYPUSS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Sisypuss نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Sisypuss الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SISYPUSS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Sisypuss.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر The Sisypuss (SISYPUSS)

الموقع الرسمي

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن The Sisypuss

ما القيمة الحية لـ The Sisypuss اليوم؟

اليوم، يُتداول The Sisypuss بسعر $، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -15.02% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب SISYPUSS حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها The Sisypuss اليوم؟

يحمل The Sisypuss درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها SISYPUSS خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $ و$. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ SISYPUSS؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ The Sisypuss؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ SISYPUSS قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Sisypuss

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:59:00 (UTC+8)

تحديثات The Sisypuss (SISYPUSS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The Sisypuss

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2302
$0.2302$0.2302

+667.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01345
$0.01345$0.01345

-3.92%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036487
$0.036487$0.036487

+3.15%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06851
$0.06851$0.06851

-0.71%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2302
$0.2302$0.2302

+667.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004355
$0.0004355$0.0004355

+200.34%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01481
$0.01481$0.01481

+105.69%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2546
$1.2546$1.2546

+47.42%

XPIN Network

XPIN Network

XPIN

$0.0015220
$0.0015220$0.0015220

+11.97%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟