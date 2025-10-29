معلومات سعر the sexiest number (69) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001169 $ 0.00001169 $ 0.00001169 24 ساعة منخفض $ 0.00001269 $ 0.00001269 $ 0.00001269 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001169$ 0.00001169 $ 0.00001169 24 ساعة مرتفع $ 0.00001269$ 0.00001269 $ 0.00001269 عالية طوال الوقت $ 0.0001629$ 0.0001629 $ 0.0001629 أدنى سعر $ 0.00001169$ 0.00001169 $ 0.00001169 تغير السعر (1 ساعة) +2.05% تغير السعر (1يوم) -5.81% تغير السعر (7 أيام) -7.41% تغير السعر (7 أيام) -7.41%

سعر the sexiest number (69) في الوقت الحقيقي هو $0.00001192. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 69 بين أدنى سعر $ 0.00001169 وأعلى سعر $ 0.00001269، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ69 على الإطلاق هو $ 0.0001629، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 69 +2.05% على مدار الساعة الماضية، -5.81% على مدار 24 ساعة، و -7.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق the sexiest number (69)

القيمة السوقية $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,968,095.086465 999,968,095.086465 999,968,095.086465

القيمة السوقية الحالية لـ the sexiest number هي $ 11.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 69 يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999968095.086465. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.92K.