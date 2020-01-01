توكنوميكس The RugCoon (RUGGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The RugCoon (RUGGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The RugCoon (RUGGA) The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. الموقع الرسمي: https://www.rugga.me/ اشتر RUGGA الآن!

توكنوميكس The RugCoon (RUGGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The RugCoon (RUGGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 72.39K $ 72.39K $ 72.39K إجمالي العرض: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M العرض المتداول: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 72.39K $ 72.39K $ 72.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The RugCoon (RUGGA)

توكنوميكس The RugCoon (RUGGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The RugCoon (RUGGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RUGGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RUGGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RUGGA، استكشف السعر المباشر لتوكن RUGGA!

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