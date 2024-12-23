سعر The RugCoon (RUGGA)
سعر The RugCoon (RUGGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 262.04K. يتم تحديث سعر RUGGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The RugCoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.81K
- تغيير سعر The RugCoon خلال اليوم هو -4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.03M
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خلال اليوم، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.94%
|30 يوم
|$ 0
|-64.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The RugCoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.77%
-4.94%
-38.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.
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