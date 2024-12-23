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سعر The RugCoon (RUGGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 262.04K . يتم تحديث سعر RUGGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The RugCoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.81K - تغيير سعر The RugCoon خلال اليوم هو -4.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.03M

أداء سعر The RugCoon (RUGGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The RugCoon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.94% 30 يوم $ 0 -64.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The RugCoon (RUGGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The RugCoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00931742$ 0.00931742 $ 0.00931742 تغير السعر (1 ساعة) -1.77% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -38.86%

معلومات سوق The RugCoon (RUGGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: