توكنوميكس The Rug Game (TRG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Rug Game (TRG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Rug Game (TRG) Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing. الموقع الرسمي: https://theruggame.io/ اشتر TRG الآن!

توكنوميكس The Rug Game (TRG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Rug Game (TRG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 693.53K $ 693.53K $ 693.53K إجمالي العرض: $ 5.27T $ 5.27T $ 5.27T العرض المتداول: $ 5.27T $ 5.27T $ 5.27T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 693.53K $ 693.53K $ 693.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The Rug Game (TRG)

توكنوميكس The Rug Game (TRG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Rug Game (TRG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRG، استكشف السعر المباشر لتوكن TRG!

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