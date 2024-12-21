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سعر The Rug Game (TRG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 831.86K . يتم تحديث سعر TRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Rug Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.16 - تغيير سعر The Rug Game خلال اليوم هو +10.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.27T

أداء سعر The Rug Game (TRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Rug Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Rug Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Rug Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Rug Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.03% 30 يوم $ 0 +32.63% 60 يوم $ 0 +61.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Rug Game (TRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Rug Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +10.03% تغير السعر (7 أيام) -10.08%

معلومات سوق The Rug Game (TRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: