توكنوميكس The Retirement Token (42069K) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Retirement Token (42069K)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Retirement Token (42069K) Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). الموقع الرسمي: https://www.42069k.fund اشتر 42069K الآن!

توكنوميكس The Retirement Token (42069K) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Retirement Token (42069K)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 349.21K $ 349.21K $ 349.21K إجمالي العرض: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M العرض المتداول: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 349.21K $ 349.21K $ 349.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00208747 $ 0.00208747 $ 0.00208747 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00034833 $ 0.00034833 $ 0.00034833 معرفة المزيد عن سعر The Retirement Token (42069K)

توكنوميكس The Retirement Token (42069K): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Retirement Token (42069K) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 42069K التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 42069K التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 42069K، استكشف السعر المباشر لتوكن 42069K!

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