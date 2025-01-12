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سعر The Retirement Token (42069K) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.41K . يتم تحديث سعر 42069K مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Retirement Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.77K - تغيير سعر The Retirement Token خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر The Retirement Token (42069K) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.68% 30 يوم $ 0 -48.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Retirement Token (42069K)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Retirement Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0010366$ 0.0010366 $ 0.0010366 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -34.94%

معلومات سوق The Retirement Token (42069K)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: