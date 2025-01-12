سعر The Retirement Token (42069K)
سعر The Retirement Token (42069K) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 222.41K. يتم تحديث سعر 42069K مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Retirement Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.77K
- تغيير سعر The Retirement Token خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Retirement Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ 0
|-48.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Retirement Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
-0.68%
-34.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k).
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