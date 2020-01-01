توكنوميكس THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. الموقع الرسمي: https://www.retirementcoin.io/ اشتر RETIREMENT الآن!

توكنوميكس THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.24K $ 39.24K $ 39.24K إجمالي العرض: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M العرض المتداول: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.24K $ 39.24K $ 39.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00357343 $ 0.00357343 $ 0.00357343 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

توكنوميكس THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RETIREMENT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RETIREMENT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RETIREMENT، استكشف السعر المباشر لتوكن RETIREMENT!

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