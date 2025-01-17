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سعر THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.96K . يتم تحديث سعر RETIREMENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THE RETIREMENT COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.50K - تغيير سعر THE RETIREMENT COIN خلال اليوم هو +0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M

أداء سعر THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THE RETIREMENT COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00357343$ 0.00357343 $ 0.00357343 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) +0.98% تغير السعر (7 أيام) -11.11%

معلومات سوق THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: