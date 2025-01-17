سعر THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)
سعر THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.96K. يتم تحديث سعر RETIREMENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THE RETIREMENT COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.50K
- تغيير سعر THE RETIREMENT COIN خلال اليوم هو +0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M
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خلال اليوم، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THE RETIREMENT COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر THE RETIREMENT COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.94%
+0.98%
-11.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.
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