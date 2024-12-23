احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $RECA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $RECA.

سعر The Resistance Cat ($RECA) المباشر لليوم هو USD 0.135115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M . يتم تحديث سعر $RECA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Resistance Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.08K - تغيير سعر The Resistance Cat خلال اليوم هو -8.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.84M

أداء سعر The Resistance Cat ($RECA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.013160929440964 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.0325005350 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.0111779153 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.09197985352402817 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.013160929440964 -8.87% 30 يوم $ -0.0325005350 -24.05% 60 يوم $ -0.0111779153 -8.27% 90 يوم $ -0.09197985352402817 -40.50%

تحليل سعر The Resistance Cat ($RECA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Resistance Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.112875$ 0.112875 $ 0.112875 24 ساعة مرتفع $ 0.171983$ 0.171983 $ 0.171983 عالية طوال الوقت $ 0.887984$ 0.887984 $ 0.887984 تغير السعر (1 ساعة) +16.49% تغير السعر (1يوم) -8.87% تغير السعر (7 أيام) -35.13%

معلومات سوق The Resistance Cat ($RECA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: