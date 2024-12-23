سعر The Resistance Cat ($RECA)
سعر The Resistance Cat ($RECA) المباشر لليوم هو USD 0.135115. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر $RECA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Resistance Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.08K
- تغيير سعر The Resistance Cat خلال اليوم هو -8.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.84M
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خلال اليوم، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.013160929440964 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.0325005350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.0111779153 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Resistance Cat مقابل USD هو $ -0.09197985352402817 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.013160929440964
|-8.87%
|30 يوم
|$ -0.0325005350
|-24.05%
|60 يوم
|$ -0.0111779153
|-8.27%
|90 يوم
|$ -0.09197985352402817
|-40.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Resistance Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+16.49%
-8.87%
-35.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
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