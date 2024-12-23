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سعر The Republican Party (GOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.08K . يتم تحديث سعر GOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Republican Party الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.17 - تغيير سعر The Republican Party خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.08B

أداء سعر The Republican Party (GOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.68% 30 يوم $ 0 -22.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Republican Party (GOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Republican Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -17.44%

معلومات سوق The Republican Party (GOP)

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