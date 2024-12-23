سعر The Republican Party (GOP)
سعر The Republican Party (GOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.08K. يتم تحديث سعر GOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Republican Party الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.17
- تغيير سعر The Republican Party خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.08B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOP.
خلال اليوم، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Republican Party مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ 0
|-22.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Republican Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.68%
-17.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOP إلى AUD
A$--
|1 GOP إلى GBP
￡--
|1 GOP إلى EUR
€--
|1 GOP إلى USD
$--
|1 GOP إلى MYR
RM--
|1 GOP إلى TRY
₺--
|1 GOP إلى JPY
¥--
|1 GOP إلى RUB
₽--
|1 GOP إلى INR
₹--
|1 GOP إلى IDR
Rp--
|1 GOP إلى PHP
₱--
|1 GOP إلى EGP
￡E.--
|1 GOP إلى BRL
R$--
|1 GOP إلى CAD
C$--
|1 GOP إلى BDT
৳--
|1 GOP إلى NGN
₦--
|1 GOP إلى UAH
₴--
|1 GOP إلى VES
Bs--
|1 GOP إلى PKR
Rs--
|1 GOP إلى KZT
₸--
|1 GOP إلى THB
฿--
|1 GOP إلى TWD
NT$--
|1 GOP إلى CHF
Fr--
|1 GOP إلى HKD
HK$--
|1 GOP إلى MAD
.د.م--