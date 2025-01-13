احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RPR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RPR.

سعر The Reaper (RPR) المباشر لليوم هو USD 0.01849104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RPR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Reaper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.37 - تغيير سعر The Reaper خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Reaper (RPR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ -0.0021298201 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ +0.0217765390 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0021298201 -11.51% 60 يوم $ +0.0217765390 +117.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Reaper (RPR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Reaper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01848011$ 0.01848011 $ 0.01848011 24 ساعة مرتفع $ 0.01851389$ 0.01851389 $ 0.01851389 عالية طوال الوقت $ 0.105193$ 0.105193 $ 0.105193 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -20.07%

معلومات سوق The Reaper (RPR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: