سعر The Reaper (RPR)
سعر The Reaper (RPR) المباشر لليوم هو USD 0.01849104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Reaper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.37
- تغيير سعر The Reaper خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RPR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RPR.
خلال اليوم، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ -0.0021298201 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ +0.0217765390 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Reaper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0021298201
|-11.51%
|60 يوم
|$ +0.0217765390
|+117.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Reaper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.00%
-20.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reaper Financial and RPR Token serve the digital ecosystem as a natural market regulation tool for a decentralized economy. By unleashing the natural aspect of death upon an artificially created universe we serve to preserve the value of every entity within. While digital economies are known for their volatility, The Reaper seeks to remove the excess and unvalued assets in order to prevent violent market swings. Reaper Financial accomplishes this mission through a decentralized voting mechanism in which the value of RPR is used to purchase and destroy the undervalued assets. Because all assets destroyed are purchased at market value, no investors are damaged in the process of a Reaping; only those projects whose reputation and credibility warrants reaping are eligible as a means of protecting all parties involved. Reaper Financial is a responsible partner of the community of which we are a part and will at no time take action that is not for the betterment of the community at large. As members of the XRP Ledger, we are a carbon neutral and environmentally considerate solution to excess both in the digital universe and the tactile facsimile in which we live.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RPR إلى AUD
A$0.0299554848
|1 RPR إلى GBP
￡0.0149777424
|1 RPR إلى EUR
€0.0179363088
|1 RPR إلى USD
$0.01849104
|1 RPR إلى MYR
RM0.0830247696
|1 RPR إلى TRY
₺0.654582816
|1 RPR إلى JPY
¥2.9154822768
|1 RPR إلى RUB
₽1.8792443952
|1 RPR إلى INR
₹1.5933729168
|1 RPR إلى IDR
Rp303.1317547776
|1 RPR إلى PHP
₱1.09097136
|1 RPR إلى EGP
￡E.0.93379752
|1 RPR إلى BRL
R$0.1131651648
|1 RPR إلى CAD
C$0.0266270976
|1 RPR إلى BDT
৳2.2657071312
|1 RPR إلى NGN
₦28.8021986352
|1 RPR إلى UAH
₴0.7853144688
|1 RPR إلى VES
Bs0.98002512
|1 RPR إلى PKR
Rs5.1723137088
|1 RPR إلى KZT
₸9.8043192288
|1 RPR إلى THB
฿0.6412692672
|1 RPR إلى TWD
NT$0.6122383344
|1 RPR إلى CHF
Fr0.0168268464
|1 RPR إلى HKD
HK$0.1438602912
|1 RPR إلى MAD
.د.م0.1865745936