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سعر The QWAN (QWAN) المباشر لليوم هو USD 0.00161925 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QWAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The QWAN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 465.79 - تغيير سعر The QWAN خلال اليوم هو -6.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The QWAN (QWAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The QWAN مقابل USD هو $ -0.000120833744944967 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The QWAN مقابل USD هو $ -0.0004112629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The QWAN مقابل USD هو $ -0.0005764246 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The QWAN مقابل USD هو $ -0.0012988714587510294 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000120833744944967 -6.94% 30 يوم $ -0.0004112629 -25.39% 60 يوم $ -0.0005764246 -35.59% 90 يوم $ -0.0012988714587510294 -44.51%

تحليل سعر The QWAN (QWAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The QWAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0016186$ 0.0016186 $ 0.0016186 24 ساعة مرتفع $ 0.00178134$ 0.00178134 $ 0.00178134 عالية طوال الوقت $ 0.090116$ 0.090116 $ 0.090116 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -6.94% تغير السعر (7 أيام) -10.03%

معلومات سوق The QWAN (QWAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: