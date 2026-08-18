سعر The Pygmy Hippo اليوم

السعر المباشر لمشروع The Pygmy Hippo (TINYTANK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 27.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TINYTANK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TINYTANK.

يحتل The Pygmy Hippo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 163,120، مع عرض متداول قدره 974.90M TINYTANK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TINYTANK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TINYTANK بمقدار -1.19% خلال الساعة الماضية و+57.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 168.02K.

معلومات سوق The Pygmy Hippo (TINYTANK)

القيمة السوقية $ 163.12K$ 163.12K $ 163.12K الحجم (24 ساعة) $ 168.02K$ 168.02K $ 168.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 163.12K$ 163.12K $ 163.12K إمداد دورة التداول 974.90M 974.90M 974.90M إجمالي العرض 974,901,678.0 974,901,678.0 974,901,678.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Pygmy Hippo هي $ 163.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 168.02K. العرض المتداول لـ TINYTANK يبلغ 974.90M، مع إجمالي عرض 974901678.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 163.12K.