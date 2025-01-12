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سعر The Professor (LAB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 451.05K . يتم تحديث سعر LAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Professor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.08 - تغيير سعر The Professor خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر The Professor (LAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Professor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Professor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Professor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Professor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ 0 -69.88% 60 يوم $ 0 -72.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Professor (LAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Professor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02725935$ 0.02725935 $ 0.02725935 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -18.42%

معلومات سوق The Professor (LAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: