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سعر The Phoenix (FIRE) المباشر لليوم هو USD 0.302935 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Phoenix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.79K - تغيير سعر The Phoenix خلال اليوم هو -4.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Phoenix (FIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Phoenix مقابل USD هو $ -0.0151569434004327 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Phoenix مقابل USD هو $ -0.1768915016 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Phoenix مقابل USD هو $ -0.1904788028 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Phoenix مقابل USD هو $ -0.6905929753174314 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0151569434004327 -4.76% 30 يوم $ -0.1768915016 -58.39% 60 يوم $ -0.1904788028 -62.87% 90 يوم $ -0.6905929753174314 -69.50%

تحليل سعر The Phoenix (FIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Phoenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.299126$ 0.299126 $ 0.299126 24 ساعة مرتفع $ 0.325708$ 0.325708 $ 0.325708 عالية طوال الوقت $ 813.37$ 813.37 $ 813.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.76% تغير السعر (7 أيام) -31.72%

معلومات سوق The Phoenix (FIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: