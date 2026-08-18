سعر The Petros Token اليوم

السعر المباشر لمشروع The Petros Token ($TPT) اليوم هو $ 0.00188201، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $TPT الحالي إلى USD هو $ 0.00188201 لكل $TPT.

يحتل The Petros Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 129,810، مع عرض متداول قدره 68.98M $TPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $TPT بين $ 0.00179844 (أدنى) و$ 0.00198989 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00599108، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00126925.

على المدى القصير، تحرك $TPT بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-7.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.55K.

معلومات سوق The Petros Token ($TPT)

القيمة السوقية $ 129.81K$ 129.81K $ 129.81K الحجم (24 ساعة) $ 1.55K$ 1.55K $ 1.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.81K$ 129.81K $ 129.81K إمداد دورة التداول 68.98M 68.98M 68.98M إجمالي العرض 68,976,012.382779 68,976,012.382779 68,976,012.382779

القيمة السوقية الحالية لـ The Petros Token هي $ 129.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.55K. العرض المتداول لـ $TPT يبلغ 68.98M، مع إجمالي عرض 68976012.382779. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.81K.