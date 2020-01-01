توكنوميكس The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/14759 اشتر PEAGUY الآن!

توكنوميكس The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K إجمالي العرض: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M العرض المتداول: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0038774 $ 0.0038774 $ 0.0038774 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

توكنوميكس The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEAGUY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEAGUY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEAGUY، استكشف السعر المباشر لتوكن PEAGUY!

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