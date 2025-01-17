سعر The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)
سعر The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) المباشر لليوم هو USD 0.00131721. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر PEAGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Pea Guy by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.82K
- تغيير سعر The Pea Guy by Virtuals خلال اليوم هو -10.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 930.07M
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خلال اليوم، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000155826438764347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000155826438764347
|-10.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Pea Guy by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.51%
-10.57%
-26.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!
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