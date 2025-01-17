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سعر The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) المباشر لليوم هو USD 0.00131721 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M . يتم تحديث سعر PEAGUY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Pea Guy by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.82K - تغيير سعر The Pea Guy by Virtuals خلال اليوم هو -10.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 930.07M

أداء سعر The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000155826438764347 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Pea Guy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000155826438764347 -10.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Pea Guy by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00127267$ 0.00127267 $ 0.00127267 24 ساعة مرتفع $ 0.00149895$ 0.00149895 $ 0.00149895 عالية طوال الوقت $ 0.0038774$ 0.0038774 $ 0.0038774 تغير السعر (1 ساعة) -1.51% تغير السعر (1يوم) -10.57% تغير السعر (7 أيام) -26.02%

معلومات سوق The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: