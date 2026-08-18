سعر The Patriots اليوم

السعر المباشر لمشروع The Patriots (PATRIOTS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PATRIOTS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PATRIOTS.

يحتل The Patriots حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127,581، مع عرض متداول قدره 749.98M PATRIOTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PATRIOTS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PATRIOTS بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-24.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.82K.

معلومات سوق The Patriots (PATRIOTS)

القيمة السوقية $ 127.58K$ 127.58K $ 127.58K الحجم (24 ساعة) $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 170.11K$ 170.11K $ 170.11K إمداد دورة التداول 749.98M 749.98M 749.98M إجمالي العرض 999,980,260.019506 999,980,260.019506 999,980,260.019506

القيمة السوقية الحالية لـ The Patriots هي $ 127.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.82K. العرض المتداول لـ PATRIOTS يبلغ 749.98M، مع إجمالي عرض 999980260.019506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.11K.