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سعر The Patriots المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PATRIOTS هي 127,581 USD. تابع تحديثات أسعار PATRIOTS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Patriots المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PATRIOTS هي 127,581 USD. تابع تحديثات أسعار PATRIOTS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PATRIOTS

معلومات سعر PATRIOTS

ما هو PATRIOTS

الموقع الرسمي لـ PATRIOTS

اقتصاد توكن PATRIOTS

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سعر The Patriots (PATRIOTS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PATRIOTS إلى USD:

$0.00016953
$0.00016953$0.00016953
-0.04%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Patriots (PATRIOTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:57:12 (UTC+8)

سعر The Patriots اليوم

السعر المباشر لمشروع The Patriots (PATRIOTS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PATRIOTS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PATRIOTS.

يحتل The Patriots حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127,581، مع عرض متداول قدره 749.98M PATRIOTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PATRIOTS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PATRIOTS بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-24.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.82K.

معلومات سوق The Patriots (PATRIOTS)

$ 127.58K
$ 127.58K$ 127.58K

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

$ 170.11K
$ 170.11K$ 170.11K

749.98M
749.98M 749.98M

999,980,260.019506
999,980,260.019506 999,980,260.019506

القيمة السوقية الحالية لـ The Patriots هي $ 127.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.82K. العرض المتداول لـ PATRIOTS يبلغ 749.98M، مع إجمالي عرض 999980260.019506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.11K.

سجل سعر The Patriots بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-4.03%

-24.33%

-24.33%

سجل سعر The Patriots (PATRIOTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Patriots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Patriots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Patriots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Patriots مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.03%
30 يوم$ 0-37.01%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار The Patriots

The Patriots (PATRIOTS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PATRIOTS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Patriots (PATRIOTS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Patriots نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Patriots الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PATRIOTS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Patriots.

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المصدر The Patriots (PATRIOTS)

الموقع الرسمي

الفئة :

Country-Themed MemeMemePump.fun Ecosystem

نبذة عن The Patriots

ما هو السعر الحالي لـ The Patriots؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت The Patriots حركة سعرية بنسبة -4.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم PATRIOTS؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 749980260.019507 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ The Patriots؟

تبلغ قيمتها السوقية $127581، وتحتل المرتبة #5373 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت PATRIOTS حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب The Patriots مع فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem، يتنافس PATRIOTS مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Patriots

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:57:12 (UTC+8)

تحديثات The Patriots (PATRIOTS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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