سعر The Other Party (POD)
سعر The Other Party (POD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.99K. يتم تحديث سعر POD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Other Party الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.38
- تغيير سعر The Other Party خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.55T
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خلال اليوم، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|+103.56%
|60 يوم
|$ 0
|+180.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Other Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.10%
-14.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Other Party. Choose life. Choose The Other Party. Choose Pure Democracy. Decentralise The Nation.
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