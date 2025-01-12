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سعر The Other Party (POD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.99K . يتم تحديث سعر POD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Other Party الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.38 - تغيير سعر The Other Party خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.55T

أداء سعر The Other Party (POD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Other Party مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ 0 +103.56% 60 يوم $ 0 +180.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Other Party (POD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Other Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -14.22%

معلومات سوق The Other Party (POD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: