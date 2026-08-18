سعر The Original Doge اليوم

السعر المباشر لمشروع The Original Doge (OGDOGE) اليوم هو $ 0.00232499، مع تغير بنسبة 4.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGDOGE الحالي إلى USD هو $ 0.00232499 لكل OGDOGE.

يحتل The Original Doge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,031,338، مع عرض متداول قدره 873.86M OGDOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGDOGE بين $ 0.00220478 (أدنى) و$ 0.00257164 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01631808، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OGDOGE بمقدار -6.52% خلال الساعة الماضية و-15.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 69.49K.

معلومات سوق The Original Doge (OGDOGE)

القيمة السوقية $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M الحجم (24 ساعة) $ 69.49K$ 69.49K $ 69.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M إمداد دورة التداول 873.86M 873.86M 873.86M إجمالي العرض 923,856,760.875955 923,856,760.875955 923,856,760.875955

القيمة السوقية الحالية لـ The Original Doge هي $ 2.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 69.49K. العرض المتداول لـ OGDOGE يبلغ 873.86M، مع إجمالي عرض 923856760.875955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.15M.