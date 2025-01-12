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سعر The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.84K . يتم تحديث سعر $GOLDEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Order of the Golden Bull الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 283.30 - تغيير سعر The Order of the Golden Bull خلال اليوم هو -2.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.30M

أداء سعر The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.90% 30 يوم $ 0 -38.35% 60 يوم $ 0 -85.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Order of the Golden Bull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -2.90% تغير السعر (7 أيام) -11.76%

معلومات سوق The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: