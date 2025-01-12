سعر The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)
سعر The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.84K. يتم تحديث سعر $GOLDEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Order of the Golden Bull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 283.30
- تغيير سعر The Order of the Golden Bull خلال اليوم هو -2.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.30M
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خلال اليوم، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Order of the Golden Bull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.90%
|30 يوم
|$ 0
|-38.35%
|60 يوم
|$ 0
|-85.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Order of the Golden Bull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-2.90%
-11.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards
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