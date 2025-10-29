معلومات سعر The Orange Era (ORANGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00484745$ 0.00484745 $ 0.00484745 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.69% تغير السعر (1يوم) -1.75% تغير السعر (7 أيام) +4.43% تغير السعر (7 أيام) +4.43%

سعر The Orange Era (ORANGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORANGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORANGE على الإطلاق هو $ 0.00484745، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORANGE +1.69% على مدار الساعة الماضية، -1.75% على مدار 24 ساعة، و +4.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Orange Era (ORANGE)

القيمة السوقية $ 50.11K$ 50.11K $ 50.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.11K$ 50.11K $ 50.11K إمداد دورة التداول 999.63M 999.63M 999.63M إجمالي العرض 999,630,835.036018 999,630,835.036018 999,630,835.036018

القيمة السوقية الحالية لـ The Orange Era هي $ 50.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORANGE يبلغ 999.63M، مع إجمالي عرض 999630835.036018. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.11K.