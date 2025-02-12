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سعر The OG Cheems Inu (OGCINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OGCINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The OG Cheems Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 396.96 - تغيير سعر The OG Cheems Inu خلال اليوم هو -1.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The OG Cheems Inu (OGCINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The OG Cheems Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The OG Cheems Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The OG Cheems Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The OG Cheems Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.56% 30 يوم $ 0 -0.00% 60 يوم $ 0 -12.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The OG Cheems Inu (OGCINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The OG Cheems Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -1.56% تغير السعر (7 أيام) -3.06%

معلومات سوق The OG Cheems Inu (OGCINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: