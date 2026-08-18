سعر The Official 89 Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع The Official 89 Coin (89) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 89 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 89.

يحتل The Official 89 Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40,042، مع عرض متداول قدره 776.16M 89. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 89 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 89 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Official 89 Coin (89)

القيمة السوقية $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K إمداد دورة التداول 776.16M 776.16M 776.16M إجمالي العرض 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387

القيمة السوقية الحالية لـ The Official 89 Coin هي $ 40.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 89 يبلغ 776.16M، مع إجمالي عرض 776157650.2384387. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.04K.