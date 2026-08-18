سعر The Office Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع The Office Dog (YORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YORK.

يحتل The Office Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 225,100، مع عرض متداول قدره 100.00B YORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YORK بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Office Dog (YORK)

القيمة السوقية $ 225.10K$ 225.10K $ 225.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 225.10K$ 225.10K $ 225.10K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Office Dog هي $ 225.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YORK يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 225.10K.