معلومات سعر The Odor (ODOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.15% تغير السعر (1يوم) -14.08% تغير السعر (7 أيام) +32.30% تغير السعر (7 أيام) +32.30%

سعر The Odor (ODOR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ODOR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـODOR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ODOR +1.15% على مدار الساعة الماضية، -14.08% على مدار 24 ساعة، و +32.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Odor (ODOR)

القيمة السوقية $ 96.73K$ 96.73K $ 96.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.45K$ 162.45K $ 162.45K إمداد دورة التداول 500.45M 500.45M 500.45M إجمالي العرض 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

القيمة السوقية الحالية لـ The Odor هي $ 96.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ODOR يبلغ 500.45M، مع إجمالي عرض 840458468.6993265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.45K.