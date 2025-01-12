سعر The Nutting Professor (PRONUT)
سعر The Nutting Professor (PRONUT) المباشر لليوم هو USD 0.00208524. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M. يتم تحديث سعر PRONUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Nutting Professor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.34K
- تغيير سعر The Nutting Professor خلال اليوم هو +4.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.66M
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خلال اليوم، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Nutting Professor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+4.31%
-26.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Nutting Professor (PRONUT) is a groundbreaking narrative-driven multimedia project that merges humor, suspense, and chaos into a compelling and interactive experience. Set in the eerie halls of Nutting University, the story revolves around Professor Eustace Nutting, a brilliant but unhinged scientist who experiments with the boundaries of reality after hours. Students and staff speak in hushed tones of his late-night escapades, claiming that he’s capable of mind-bending feats—but also terrifying consequences for those who cross his path.
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