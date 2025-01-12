احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRONUT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRONUT.

سعر The Nutting Professor (PRONUT) المباشر لليوم هو USD 0.00208524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M . يتم تحديث سعر PRONUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Nutting Professor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.34K - تغيير سعر The Nutting Professor خلال اليوم هو +4.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.66M

أداء سعر The Nutting Professor (PRONUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Nutting Professor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Nutting Professor (PRONUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Nutting Professor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00185747$ 0.00185747 $ 0.00185747 24 ساعة مرتفع $ 0.00218647$ 0.00218647 $ 0.00218647 عالية طوال الوقت $ 0.00579195$ 0.00579195 $ 0.00579195 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +4.31% تغير السعر (7 أيام) -26.80%

معلومات سوق The Nutting Professor (PRONUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: