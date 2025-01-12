سعر The Notwork (NOTWORK)
سعر The Notwork (NOTWORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.43K. يتم تحديث سعر NOTWORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Notwork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.45
- تغيير سعر The Notwork خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.60B
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خلال اليوم، كان سعر The Notwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Notwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Notwork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Notwork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-29.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Notwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.
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