سعر The Night Riders (TNR)
سعر The Night Riders (TNR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TNR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Night Riders الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.75
- تغيير سعر The Night Riders خلال اليوم هو -2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.59%
|30 يوم
|$ 0
|-43.61%
|60 يوم
|$ 0
|-72.51%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر The Night Riders: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.59%
-17.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a meme project on the base network with a doxxed developer and strong community and we continue to build our legacy. $TNR “The Night Riders” is based on Matt Furie’s debut book, featuring a frog named Hoppy. This is the original ca beginning with “0x14” deployed 2 weeks after $PEPE
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