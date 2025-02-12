احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TNR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TNR.

سعر The Night Riders (TNR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TNR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Night Riders الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.75 - تغيير سعر The Night Riders خلال اليوم هو -2.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Night Riders (TNR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Night Riders مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.59% 30 يوم $ 0 -43.61% 60 يوم $ 0 -72.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Night Riders (TNR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Night Riders: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.59% تغير السعر (7 أيام) -17.85%

معلومات سوق The Night Riders (TNR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: