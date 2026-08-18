سعر The Nietzschean Eagle اليوم

السعر المباشر لمشروع The Nietzschean Eagle (JACKIE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 38.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JACKIE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JACKIE.

يحتل The Nietzschean Eagle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,408، مع عرض متداول قدره 999.47M JACKIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JACKIE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JACKIE بمقدار -4.35% خلال الساعة الماضية و-85.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Nietzschean Eagle (JACKIE)

القيمة السوقية $ 21.41K$ 21.41K $ 21.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.41K$ 21.41K $ 21.41K إمداد دورة التداول 999.47M 999.47M 999.47M إجمالي العرض 999,471,881.488888 999,471,881.488888 999,471,881.488888

القيمة السوقية الحالية لـ The Nietzschean Eagle هي $ 21.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JACKIE يبلغ 999.47M، مع إجمالي عرض 999471881.488888. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.41K.