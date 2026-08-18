سعر The Nietzschean Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع The Nietzschean Dog (RUSS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUSS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RUSS.

يحتل The Nietzschean Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,515.67، مع عرض متداول قدره 964.95M RUSS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUSS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RUSS بمقدار +7.63% خلال الساعة الماضية و-31.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Nietzschean Dog (RUSS)

القيمة السوقية $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K إمداد دورة التداول 964.95M 964.95M 964.95M إجمالي العرض 964,945,308.283765 964,945,308.283765 964,945,308.283765

القيمة السوقية الحالية لـ The Nietzschean Dog هي $ 12.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUSS يبلغ 964.95M، مع إجمالي عرض 964945308.283765. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.52K.