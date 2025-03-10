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سعر The Next Gem AI (GEMAI) المباشر لليوم هو USD 0.00042166 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GEMAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Next Gem AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.41K - تغيير سعر The Next Gem AI خلال اليوم هو -16.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Next Gem AI (GEMAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ -0.0002118575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ -0.0002833681 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ -0.0019223939047361163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.44% 30 يوم $ -0.0002118575 -50.24% 60 يوم $ -0.0002833681 -67.20% 90 يوم $ -0.0019223939047361163 -82.01%

تحليل سعر The Next Gem AI (GEMAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Next Gem AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00040761$ 0.00040761 $ 0.00040761 24 ساعة مرتفع $ 0.00051268$ 0.00051268 $ 0.00051268 عالية طوال الوقت $ 0.02605632$ 0.02605632 $ 0.02605632 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -16.44% تغير السعر (7 أيام) -41.52%

معلومات سوق The Next Gem AI (GEMAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: