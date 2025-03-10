سعر The Next Gem AI (GEMAI)
سعر The Next Gem AI (GEMAI) المباشر لليوم هو USD 0.00042166. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GEMAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Next Gem AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.41K
- تغيير سعر The Next Gem AI خلال اليوم هو -16.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ -0.0002118575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ -0.0002833681 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Next Gem AI مقابل USD هو $ -0.0019223939047361163 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.44%
|30 يوم
|$ -0.0002118575
|-50.24%
|60 يوم
|$ -0.0002833681
|-67.20%
|90 يوم
|$ -0.0019223939047361163
|-82.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Next Gem AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-16.44%
-41.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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