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سعر The New Genesis (GEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.71K . يتم تحديث سعر GEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The New Genesis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.05K - تغيير سعر The New Genesis خلال اليوم هو -24.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 960.20M

أداء سعر The New Genesis (GEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The New Genesis (GEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The New Genesis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +6.29% تغير السعر (1يوم) -24.03% تغير السعر (7 أيام) +19.31%

معلومات سوق The New Genesis (GEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: