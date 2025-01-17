سعر The New Genesis (GEN)
سعر The New Genesis (GEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 204.71K. يتم تحديث سعر GEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The New Genesis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.05K
- تغيير سعر The New Genesis خلال اليوم هو -24.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 960.20M
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خلال اليوم، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The New Genesis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The New Genesis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.29%
-24.03%
+19.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The New Genesis AI is the among the first AI-based gaming sandboxes. The game allows users to shape their own world and story in a boss-rush type of run, where the items created are used to defeat enemies. Multiple features are present in the game, such as async multiplayer, which allows players to share their item with others by sending it inside of a "wormhole" - a portal which brings the item to a limbo. Other players will receive items in this limbo randomly during their game. There are animated pets, a "Merchant" which allows you to purchase items from the limbo through an in-game earned currency, and community events such as the "Mysterious Anomaly" - an event in which the community decides how to approach an unknown obstacle, and based on the collective result the position of this mysterious entity with the community will be decided and written in the lore.
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