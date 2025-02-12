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سعر The Neko (NEKO) المباشر لليوم هو USD 0.00000712 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Neko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.91 - تغيير سعر The Neko خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Neko (NEKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Neko مقابل USD هو $ -0.0000003878 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Neko مقابل USD هو $ -0.0000013250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Neko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000003878 -5.44% 60 يوم $ -0.0000013250 -18.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Neko (NEKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Neko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00049194$ 0.00049194 $ 0.00049194 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق The Neko (NEKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: