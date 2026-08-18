سعر The Mountain اليوم

السعر المباشر لمشروع The Mountain (MOUNTAIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOUNTAIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOUNTAIN.

يحتل The Mountain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,210.12، مع عرض متداول قدره 965.41M MOUNTAIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOUNTAIN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00618145، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOUNTAIN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Mountain (MOUNTAIN)

القيمة السوقية $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K إمداد دورة التداول 965.41M 965.41M 965.41M إجمالي العرض 965,407,434.729511 965,407,434.729511 965,407,434.729511

القيمة السوقية الحالية لـ The Mountain هي $ 10.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOUNTAIN يبلغ 965.41M، مع إجمالي عرض 965407434.729511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.21K.