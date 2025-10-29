معلومات سعر the most watched egg (EGG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0012292 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -3.40% تغير السعر (7 أيام) -13.54%

سعر the most watched egg (EGG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EGG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEGG على الإطلاق هو $ 0.0012292، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EGG 0.00% على مدار الساعة الماضية، -3.40% على مدار 24 ساعة، و -13.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق the most watched egg (EGG)

القيمة السوقية $ 12.54K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.54K إمداد دورة التداول 969.84M إجمالي العرض 969,839,395.05734

القيمة السوقية الحالية لـ the most watched egg هي $ 12.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EGG يبلغ 969.84M، مع إجمالي عرض 969839395.05734. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.54K.