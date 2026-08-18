شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر The Most Valuable Currency المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ATTENTION هي 14,864.87 USD. تابع تحديثات أسعار ATTENTION إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Most Valuable Currency المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ATTENTION هي 14,864.87 USD. تابع تحديثات أسعار ATTENTION إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ATTENTION

معلومات سعر ATTENTION

ما هو ATTENTION

الموقع الرسمي لـ ATTENTION

اقتصاد توكن ATTENTION

توقعات سعر ATTENTION

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار The Most Valuable Currency

سعر The Most Valuable Currency (ATTENTION)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ATTENTION إلى USD:

$0.00001503
$0.00001503$0.00001503
+10.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Most Valuable Currency (ATTENTION) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:55:28 (UTC+8)

سعر The Most Valuable Currency اليوم

السعر المباشر لمشروع The Most Valuable Currency (ATTENTION) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 50.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATTENTION الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ATTENTION.

يحتل The Most Valuable Currency حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,864.87، مع عرض متداول قدره 988.80M ATTENTION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATTENTION بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00381335، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ATTENTION بمقدار +1.82% خلال الساعة الماضية و+4.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Most Valuable Currency (ATTENTION)

$ 14.86K
$ 14.86K$ 14.86K

--
----

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

988.80M
988.80M 988.80M

999,797,695.864228
999,797,695.864228 999,797,695.864228

القيمة السوقية الحالية لـ The Most Valuable Currency هي $ 14.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ATTENTION يبلغ 988.80M، مع إجمالي عرض 999797695.864228. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.03K.

سجل سعر The Most Valuable Currency بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381335
$ 0.00381335$ 0.00381335

$ 0
$ 0$ 0

+1.82%

-50.11%

+4.19%

+4.19%

سجل سعر The Most Valuable Currency (ATTENTION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Most Valuable Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Most Valuable Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Most Valuable Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Most Valuable Currency مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-50.11%
30 يوم$ 0-25.89%
60 يوم$ 0-97.93%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار The Most Valuable Currency

The Most Valuable Currency (ATTENTION) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ATTENTION في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Most Valuable Currency (ATTENTION) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Most Valuable Currency نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Most Valuable Currency الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ATTENTION للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Most Valuable Currency.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر The Most Valuable Currency (ATTENTION)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن The Most Valuable Currency

ما هو السعر الحالي لـ The Most Valuable Currency؟

يتم تداول The Most Valuable Currency بسعر $، مسجلاً تحركًا في السعر بنسبة -50.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم الأسعار في الوقت الفعلي والمجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات التاريخية؟

يبلغ السعر الأعلى على الإطلاق (ATH) لـ The Most Valuable Currency $0.00381335، بينما يبلغ السعر الأدنى على الإطلاق (ATL) $. إن مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات يمكن أن يساعد المستثمرين على تقييم الإمكانات طويلة الأجل ودورات النمو السابقة.

ما هو التقييم العام لـ ATTENTION اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $14864.87، مما يضع الأصل في المرتبة #9451 بين جميع العملات المشفرة.

ما مدى نشاط المشاركة في سوق The Most Valuable Currency؟

بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يوضح مدى تكرار تعامل المتداولين مع ATTENTION.

ما هو المعروض المتداول ولماذا هو مهم؟

مع وجود 988797695.864228 رمزًا متداولًا حاليًا، تؤثر ديناميكيات العرض على الندرة ومعدلات التضخم واتجاهات التقييم طويلة الأجل.

أي فئة ينتمي إليها The Most Valuable Currency؟

إن The Most Valuable Currency يندرج ضمن تصنيف Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، الذي يجمعه مع أصول أخرى تشاركه نفس الوظائف أو الأدوار في النظام البيئي.

كيف يؤثر -- على قيمة مقترح ATTENTION؟

إن العمل على شبكة -- يتيح لـ ATTENTION الاستفادة من سرعات معاملات محددة ورسوم وأساليب أمنية ووظائف عقود ذكية، مما يساهم في اعتماده بشكل عام.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Most Valuable Currency

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:55:28 (UTC+8)

تحديثات The Most Valuable Currency (ATTENTION) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The Most Valuable Currency

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2288
$0.2288$0.2288

+662.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01287
$0.01287$0.01287

-8.07%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.035416
$0.035416$0.035416

+0.13%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06810
$0.06810$0.06810

-1.30%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2288
$0.2288$0.2288

+662.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004854
$0.0004854$0.0004854

+234.75%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01455
$0.01455$0.01455

+102.08%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2528
$1.2528$1.2528

+47.21%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002483
$0.0002483$0.0002483

+17.67%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟