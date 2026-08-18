سعر The Most Valuable Currency اليوم

السعر المباشر لمشروع The Most Valuable Currency (ATTENTION) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 50.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATTENTION الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ATTENTION.

يحتل The Most Valuable Currency حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,864.87، مع عرض متداول قدره 988.80M ATTENTION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATTENTION بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00381335، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ATTENTION بمقدار +1.82% خلال الساعة الماضية و+4.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Most Valuable Currency (ATTENTION)

القيمة السوقية $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.03K$ 15.03K $ 15.03K إمداد دورة التداول 988.80M 988.80M 988.80M إجمالي العرض 999,797,695.864228 999,797,695.864228 999,797,695.864228

القيمة السوقية الحالية لـ The Most Valuable Currency هي $ 14.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ATTENTION يبلغ 988.80M، مع إجمالي عرض 999797695.864228. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.03K.