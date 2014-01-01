توكنوميكس The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! الموقع الرسمي: https://dengdeng.live/ اشتر DENGDENG الآن!

توكنوميكس The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.28K $ 6.28K $ 6.28K إجمالي العرض: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M العرض المتداول: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.28K $ 6.28K $ 6.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

توكنوميكس The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DENGDENG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DENGDENG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DENGDENG، استكشف السعر المباشر لتوكن DENGDENG!

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