سعر The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)
سعر The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) المباشر لليوم هو USD 0.00000769. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.69K. يتم تحديث سعر DENGDENG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Most Expensive Shiba Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Most Expensive Shiba Inu خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.67M
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خلال اليوم، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Most Expensive Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-4.24%
-7.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
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|1 DENGDENG إلى VND
₫0.20236235
|1 DENGDENG إلى AUD
A$0.0000118426
|1 DENGDENG إلى GBP
￡0.0000056906
|1 DENGDENG إلى EUR
€0.0000066134
|1 DENGDENG إلى USD
$0.00000769
|1 DENGDENG إلى MYR
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|1 DENGDENG إلى TRY
₺0.0003039088
|1 DENGDENG إلى JPY
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|1 DENGDENG إلى RUB
₽0.0006035881
|1 DENGDENG إلى INR
₹0.0006643391
|1 DENGDENG إلى IDR
Rp0.1260655536
|1 DENGDENG إلى KRW
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|1 DENGDENG إلى PHP
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|1 DENGDENG إلى EGP
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|1 DENGDENG إلى BRL
R$0.0000422181
|1 DENGDENG إلى CAD
C$0.0000104584
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৳0.0009400256
|1 DENGDENG إلى NGN
₦0.011867208
|1 DENGDENG إلى UAH
₴0.0003193657
|1 DENGDENG إلى VES
Bs0.00078438
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Rs0.0021784232
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