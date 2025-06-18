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سعر The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) المباشر لليوم هو USD 0.00000769 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.69K . يتم تحديث سعر DENGDENG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Most Expensive Shiba Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Most Expensive Shiba Inu خلال اليوم هو -4.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.67M

أداء سعر The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Most Expensive Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Most Expensive Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000757$ 0.00000757 $ 0.00000757 24 ساعة مرتفع $ 0.00000809$ 0.00000809 $ 0.00000809 عالية طوال الوقت $ 0.00012034$ 0.00012034 $ 0.00012034 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -4.24% تغير السعر (7 أيام) -7.00%

معلومات سوق The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: