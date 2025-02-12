سعر The Monopolist (MONO)
سعر The Monopolist (MONO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Monopolist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54
- تغيير سعر The Monopolist خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-4.25%
|60 يوم
|$ 0
|-5.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Monopolist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
+0.29%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In The Monopolist, the players will build their own tactics through rolling dice, investing in buying land, building properties, collecting accommodation fees, and so on, to win the others by various ways. When you become the winner of any battles, you will earn $MONO and $MOB token, especially have chances to receive new characters, materials or items, which you can bring to NFT market for more earnings.
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