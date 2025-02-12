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سعر The Monopolist (MONO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MONO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Monopolist الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54 - تغيير سعر The Monopolist خلال اليوم هو +0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Monopolist (MONO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Monopolist مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.29% 30 يوم $ 0 -4.25% 60 يوم $ 0 -5.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Monopolist (MONO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Monopolist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.062851$ 0.062851 $ 0.062851 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) +0.29% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق The Monopolist (MONO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: