توكنوميكس THE MEME GAME (MEMEGAME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THE MEME GAME (MEMEGAME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THE MEME GAME (MEMEGAME) $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. الموقع الرسمي: https://memegame.io/ الوثيقة البيضاء: https://memegame.io/ اشتر MEMEGAME الآن!

توكنوميكس THE MEME GAME (MEMEGAME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THE MEME GAME (MEMEGAME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K إجمالي العرض: $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M العرض المتداول: $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر THE MEME GAME (MEMEGAME)

توكنوميكس THE MEME GAME (MEMEGAME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THE MEME GAME (MEMEGAME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEMEGAME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEMEGAME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEMEGAME، استكشف السعر المباشر لتوكن MEMEGAME!

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